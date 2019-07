Argelia derrota a Senegal y se corona campeón de la Copa de África de Naciones

Argelia conquistó la segunda Copa de África de Naciones (CAN) de su historia, 29 años después de la primera, tras imponerse por 1-0 a Senegal, este viernes en El Cairo, en la final de la edición que se ha disputado en el último mes en Egipto.

Te puede interesar: Presidente de Boca Junior confirma el fichaje galáctico de Daniele De Rossi



Baghdad Bounedjah (minuto 2) marcó para los argelinos en el inicio del choque, con un tiro que rebotó en un defensa y terminó haciendo un globo que sorprendió al arquero rival, y esa ventaja se mantuvo ya hasta el final del encuentro.



Hasta ahora, el único título de campeón de África de Argelia era el conseguido como anfitrión en 1990.



Desde entonces, los 'Zorros del Desierto', que en la otra final de la CAN que disputaron cayeron en 1980 contra Nigeria, no habían conseguido volver a una final continental.



En los últimos años, Argelia había acumulado decepciones, principalmente su eliminación en la fase de grupos en la anterior CAN, hace dos años en Gabón, y el fracaso en el intento de clasificarse al Mundial de Rusia-2018.



Su torneo en Egipto ha sido impecable, con los cuartos de final contra Costa de Marfil como momento más crítico, ya que necesitó la tanda de penales para clasificarse.



No era la primera vez que se medía a Senegal en esta CAN. Ambos se midieron en la fase de grupos, también con victoria argelina por 1 a 0, el mismo resultado de la final.



En el palmarés del torneo sucede a Camerún, que había quedado eliminado esta vez en los octavos de final por Nigeria.



Senegal, por su parte, aspiraba a su primer título en la CAN, pero tendrá que seguir esperando.



La de este viernes fue la segunda final del torneo continental que disputaban. La primera fue en 2002, con derrota en la tanda de penales ante Camerún.