Confirmado: PSG anuncia que Barcelona no ha presentado una oferta por Neymar

La novela de Neymar sigue sumando capítulos y ahora es Leonardo, director deportivo del conjunto francés, quien sale al paso.

Primero fue Thomas Tuchel, técnico parisino que habló sobre la situación de Neymar, destacando que su relación con el jugador no es la mejor en estos momentos. Ahora, Leonardo se ha pronunciado.

Muy claro han dejado que el "10" se quiere ir, pero de momento el FC Barcelona no ha presentado una oferta.

"No hay nada nuevo desde la última vez que hablamos. Nada de nada. El asunto no se ha movido y no hay ninguna oferta concreta por Neymar", explicó Leonardo en declaraciones a "Le Parisien".

"Neymar está con nosotros. Es jugador del PSG", sentenció tras el partido amistoso de su equipo ante el Nuremberg donde empataron 1-1.

Neymar también ha sonado en las últimas horas como un posible refuerzo de la Juventus, pero al parecer solo es un rumor. Además, se ha mencionado mucho de un trueque del FC Barcelona por Neymar, donde Coutinho y Dembelé entrarían en el intercambio.

"Repito. No hay oferta concreta. Es la misma situación que hace diez días", aclaró el dirigente del equipo galo.

De esta manera, Neymar viajará a China con el equipo y disputará los amistosos del PSG.