Griezmann: "No he recibido mensaje de Messi, pero sí de Suárez"

Antoine Griezmann vive sus primeros días como jugador del Barcelona, club por el que quería fichar desde el año pasado.

Ahora, el francés Campeón del Mundo, habla sobre sobre cómo se la pasa con sus nuevos compañeros desde Japón en el acto de presentación de la Rakuten Cup.

LO QUE DIJO:



Su debut: "Serán mis primeros minutos con esta camiseta y estoy con muchas ganas de jugar con mis nuevos jugadores, disfrutar con este vestuario dentro y fuera del campo" ha declarado el futbolista francés.





Tema con el Atlético: "Hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis ex compañeros y al club para salir bien.Es un tema de ellos, estoy tranquilo y lo único que me importa es empezar a jugar con el Barça que es lo más importante para mí".



Relación con Simeone: "La relación con el Cholo es más que de entrenador y jugador, es familia. Me llevo muy bien con él. Es muy importante dentro del campo y en mi vida privada. Le debo muchísimo y le quiero mucho. Nuestra relación durará después de nuestra carrera deportiva".



Se siente tranquilo: "Me llegó a los oídos. Es un club donde lo dí todo y siempre fui de cara. Estoy muy tranquilo. Lo único que me preocupa ahora es entrar bien en la táctica del míster, estar bien con mis compañeros y disfrutar del fútbol".



Neymar: "No hemos hablado del tema de Neymar en el vestuario. Es un grandísimo jugador. Ha tenido lesiones importantes, pero tiene un nivel increíble. Pueden pasar muchas cosas".