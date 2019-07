Real Madrid: La contundente respuesta de Zidane sobre el fichaje de Pogba

Zinedine Zidane brindó una conferencia de prensa previo al partido que disputará este viernes contra el Atlético de Madrid en New Jersey y se refirió a las lesiones, Bale y la posibilidad de contar con Pogba.

Zidane: ''Me alegro por Bale, pero su sitación no ha cambiado en el Real Madrid''.

El Derbi

''Vamos a seguir trabajando, compitiendo, intentando hacer las cosas mejor sobre el campo. Creo que va a ser un buen partido. Sabemos que el equipo rival está bien, que pelea y nosotros vamos a intentar hacer un buen partido''.

Las lesiones (por Brahim, Asensio y Mendy)

''Me inquieta. Me molesta, sobre todo. Lo de Marco, lo de Ferland, que es una lesión menor, pero no va a poder seguir trabajando. No sabemos hasta cuándo. Son cosas que pasan y a ver si vuelve rápido con nosotros''.

Reemplazar a Asensio

''No cambia nada. No pienso en quién va a reemplazar a Marco. Nosotros estamos tocados con eso, con la lesión de Marco. Nuestra plantilla es la que tenemos aquí''.

¿Encajaría Pogba tras la lesión de Asensio?

''Tengo mis jugadores aquí y valoro a los jugadores de aquí''.

Futuro de James Rodríguez

''Este es un asunto del club. Es un asunto entre presidentes, no mío''.

Bale

''Está entrenando aquí, con nosotros''.

Portería

''Lo vais a ver. Seré claro con todos los jugadores. Nosotros queremos competir y que los jugadores estén bien''.

Dani Ceballos

''No es que no me encajara. Dani necesita jugar mucho. Es un jugador importante y aquí no ha tenido los minutos suficientes para él. Nada más. Le deseo que juegue muchos partidos y que lo haga bien''.