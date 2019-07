Verratti, tajante: ''Si Neymar quiere irse, el PSG debe dejarlo marcharse''

El mediocampista Marco Verratti brindó unas palabras para Radio Montecarlo durante la pretemporada que realiza el PSG en China y fue consultado concretamente con la situación de su compañero Neymar.

El brasileño, que no disputará ningún partido de la pretemporada con los parisinos, tiene su futuro incierto con una eventual salida y su regreso al FC Barcelona.

''No he podido hablar con él, pero está pasando por un momento difícil tras la lesión que le privó de ir a la Copa América. Me decepcionaría verlo marchar, nunca le oí decir que quería irse, prefiero que se quede'', confesó Verratti, quien vivió algo similar hace dos temporadas.

El italiano estuvo muy cerca de abandonar París para ir al Barcelona, pero al final la operación no tuvo éxito. ''En esos momentos, necesitaba explicaciones del PSG. Vi cosas que no parecían dignas de un club que quería ganar la Champions League. Pero hablé con la directiva y, tras acercar posturas, me quedé satisfecho''.

Por último, Verratti fue contundente con lo que debería hacer el PSG con la situación de Neymar. ''A mí nadie me obligó a quedarme, pero creo que si un jugador quiere irse siempre encontrará la manera de hacerlo. Cuando un jugador quiere realmente marcharse, el club debe dejarlo ir. De acuerdo con lo que pida el club por su traspaso, pero no puedes retener a un futbolista que quiere dejar la entidad'', cerró.