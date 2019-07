Tomás Roncero a Zidane: "Para mí el Real Madrid nunca jugará un amistoso"

Tomás Roncero, molesto tras la última derrota del Real Madrid, criticó a Zinedine Zidane por su forma de plantear los partidos en la presente pretemporada.

Te puede interesar: Zidane sobre el puesto titular entre Keylor y Courtois: "Está todo claro"



El periodista, cree que el entrenador francés se está equivocando con sus formaciones ya que en cada encuentro pone el mismo equipo y no le funciona.



Además elogió a Keylor Navas luego de su gran partido y lo catalogó como uno de los héroes para que el Real Madrid no recibiera más goles ante el Tottenham.



"No va a cambiar nada, ya sabemos que para los madridistas tenemos que aferrarnos a una ilusión que no llega, hoy uno-cero (contra el Tottenham) y gracias a Keylor Navas, si no es por él que está iluminado nos caen tres o cuatro tranquilamente, es lo que hay", comenzó diciendo.





Sobre el técnico francés aseguró: "Zidane, yo te quiero y admiro pero no estás, vives como en una burbuja del tiempo por las tres Champions gloriosas, pero 'Zizou' no se puede mirar por el retrovisor todo el día, sigues sacando el mismo equipo como que si no pasará nada"



Y agregó: "Para mi no son amistosos, Zidane, siento discrepar, para mi el Madrid nunca en su vida jugará un amistoso si juega el Madrid, se para el mundo, yo soy así".



Real Madrid no ha ganado ningún partido amistoso en la presente pretemporada, sufriendo derrotas contra el Bayern Munich (dos ocasiones), Atlético y Tottenham y solo empató con el Arsenal.