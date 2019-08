¿Promete la Champions League?, así responde Pep Guardiola a los aficionados del City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, vigente campeón de Inglaterra, aseguró que se sentiría "feliz" revalidando el título de la Premier League y que no lo apostará todo a la Champions League, en la previa de enfrentarse al Liverpool en la Community Shield, tradicional torneo de apertura de la temporada inglesa.

"La Liga de Campeones es una competición importante y difícil de ganar. Pero sólo son siete partidos (de eliminatorias). No voy a ir al casino y apostarlo todo lo que tengo a siete partidos. No, no quiero hacerlo", aseguró Guardiola, que la pasada temporada logró los tres títulos nacionales.



"Quiero ser feliz durante once meses y la Premier League me hace feliz. Con cada una de nuestras victorias, estoy feliz y puedo ir al restaurante sintiéndome bien. Entonces, ¿por qué quieren ustedes que espere al mes de febrero para siete partidos y apostarlo todo a eso. Desde mi punto de vista es demasiado arriesgado", añadió Guardiola, cuyo equipo fue eliminado por el Liverpool y el Tottenham en las dos últimas ediciones del torneo continental.





"Para mantener la salud y la concentración del equipo, lo más importante es la Premier League. Es un torneo que se disputa todos los fines de semana, mientras que en la Champions League pueden ocurrir muchas cosas en uno o dos partidos", insistió el técnico catalán.



"Si solo pudiera ganar algo, ahora, diría que revalidar el título" de campeón de Inglaterra, concluyó.



El City, campeón de la Premier League y de la Copa, y el Liverpool, segundo del campeonato pero con la jerarquía de ser el vigente campeón europeo, abren el telón del fútbol inglés el domingo en Wembley con la disputa de la tradicional Community Shield.