Puyol le responde a Messi tras su mensaje al barcelonismo en el Camp Nou

Carles Puyol, excapitán del Barcelona le respondió a Lionel Messi tras su mensaje a la afición culé previo a disputar el trofeo Joan Gamper.

Discurso de Messi en el Camp Nou



"La verdad es que es difícil decir algo hoy después del año pasado, pero no me arrepiento de nada y vuelvo a decir lo mismo. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico. Y no tengo duda de que vamos a volver a pelear por todo"



"La temporada pasada terminó siendo un poco amarga por cómo se dio el final pero creo que tenemos que darle valor a laLiga. La octava Liga en once años. Eso para cualquier club sería algo grandioso. Para este también debe serlo. Quizá ahora no nos demos cuenta de lo difícil que es y ya lo valoraremos. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Estamos con las ilusiones renovadas con ganas y esperemos que ustedes (por la afición) también. Visca el Barça y Visca Catalunya".





Puyol fue uno de los primeros en responder a esas palabras del argentino via Twitter dejando claro que apoya y confía en lo que dice la 'Pulga'.



"Yo no dudo! este Barcelona nos seguirá dando muchas alegrías. Visca el Barça", escribió la leyenda barcelonista.