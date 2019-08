El mensaje de Neymar tras salir bien librado de las acusaciones de una supuesta violación

El astro del fútbol Neymar dijo este viernes sentirse "aliviado" por la decisión de la justicia brasileña de archivar la denuncia de violación por falta de pruebas.

Te puede interesar: Comunicado:Justicia brasileña archiva denuncia de violación contra Neymar por falta de pruebas



"Este será un capítulo que nunca se ha olvidado en mi vida por muchas razones, siendo la principal el "DAÑO" que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. ¡La cicatriz continuará recordándome cuánto puede hacer un ser humano cosas buenas pero también cosas MALAS! Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo ... pero como dice una leyenda en jiu-jitsu "para muchos el suelo es el final de todo, para nosotros es solo el comienzo"

Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsa acusación y PRINCIPALMENTE para cada MUJER que REALMENTE es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces!

Gracias a Dios TODO, siempre", escribió el brasileño en su cuenta oficial de Instagram.





El 30 de julio, la policía de Sao Paulo concluyó que no existen indicios suficientes para acusar a Neymar, quien fue interrogado en una comisaría de la ciudad el 13 de junio.



"Lo que ocurrió entre cuatro paredes no se puede saber, se tiene la palabra de ella contra la de él y las pruebas no fueron suficientes para [sustentar] la acusación", afirmó el jueves la fiscal Flavia Merlini, precisando que el caso se puede "reabrir en cualquier momento" si surgen nuevos elementos.

El astro enfrenta otra investigación por crimen virtual, por divulgar imágenes y conversaciones íntimas con la mujer en un intento de probar públicamente su inocencia.



Neymar, el futbolista más caro de la historia, lleva un año complicado, con problemas legales y físicos y tensiones con el PSG, que en 2017 pagó 222 millones de euros para quitárselo al FC Barcelona.



El delantero no pudo por una lesión participar en la Copa América -en la que Brasil se consagró campeón en julio- y da señales de querer dejar el club francés, con guiños para retornar al Barça.