VIDEO: El golazo de Joao Félix a la Juventus en la International Champions Cup

¡Vaya joyita! Joao Félix está dando mucho de que hablar con el Atlético de Madrid en la pretemporada. El portugués volvió a ser noticia tras marcar un golazo ante la Juventus por la International Champions Cup.

Al minuto 24 de partido el jugador de 19 años prendió un balón de volea que llegó desde la banda derecha luego de un centro de Kieran Trippier.





El gol significó el 1-0 en el partido y el tercer tanto de Joao Félix en la presente pretemporada con el Atlético de Madrid.



Goles de Joao Félix en pretemporada

Atlético vs Real Madrid (7-3)

Atlético vs Estrellas MLS (3-0)

Atlético vs Juventus