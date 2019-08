PSG: El anuncio de Thomas Tuchel sobre la eventual salida de Neymar

Thomas Thuchel, entrenador del PSG, se refirió a la delicada situación que vive el astro brasileño Neymar tras disputar la primera jornada de la liga francesa con un triunfo.

El técnico alemán cree que Neymar puede salir del club. ''Tenemos que ser realistas y encontrar soluciones sin Neymar en el equipo. Es imposible encontrar otro como él, y que haga las mismas cosas que él. No podemos perderle y encontrar alguien igual''.

Sobre las negociaciones, el alemán comentó que ''las cosas están entre el PSG, Neymar y otro club, no puedo decir más".

El técnico parisino aún no renuncia al delantero. "Amo a Neymar. Quiero seguir jugando con él, con Kylian y con todos. Quizá si se va no dormiré'', confesó.

Insistido por la posible salida del brasileño, Tuchel asegura que ''no tengo noticias. No sé si pueden ser malas noticias, o incluso buenas noticias y que se quede. Pero el mercado no ha terminado y tenemos que ser realistas y saber que podemos perderle''.