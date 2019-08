FIFA sanciona al Manchester City por contrataciones irregulares de menores de edad  

La FIFA sancionó este martes con una multa de 370.000 francos suizos (sobre 340.000 euros) al Manchester City por haber infringido el reglamento sobre traspasos de jugadores menores de edad.

El club campeón de la Premier se exponía incluso a una prohibición de realizar fichajes. Pero la Comisión Disciplinaria de la FIFA explicó que tuvo "en cuenta que el Manchester City FC ha asumido su responsabilidad".



El órgano mundial del fútbol explicó en un comunicado que el conjunto 'Citizen' contravino "entre otros, el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores".



Según el City, la multa castiga el "traspaso internacional de jugadores de menos de 18 años, especialmente en sus periodos de prueba y en su participación en partidos amistosos".



"El club acepta la responsabilidad en los incumplimientos resultantes de una mala interpretación del reglamento. Todos los incumplimientos tuvieron lugar antes de diciembre de 2016, fecha en la que las directivas sobre la interpretación fueron publicadas. Desde esa fecha, el City está en total conformidad", indica el club de Manchester.



El año pasado, la FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte absolvieron al Manchester City de toda irregularidad en el fichaje en 2016 del argentino Benjamín Garré procedente de Vélez Sarsfield poco después de su 16º cumpleaños.



- Caso Jadon Sancho -

Otro gigante del fútbol inglés, el Chelsea, cumple sanción actualmente por incumplir la normativa referente a los traspasos de menores de edad. Los 'Blues' no pueden fichar durante un año.



Antes sufrieron castigos parecidos por causas similares el Atlético de Madrid (en 2017), el FC Barcelona (en 2015), y el Real Madrid en el mercado de enero de 2017.



El año pasado, dos jugadores salidos de la academia 'Right to Dream' con base en Ghana, el jugador de Sierra Leona George Davies y el de Ghana Dominic Oduro declararon al periódico danés Jyllands-Posten haber firmado por los 'Sky Blues' y jugado partidos en las categorías inferiores antes de cumplir 18 años.





El City, propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi, es asimismo objeto de una investigación de la Federación Inglesa de fútbol (FA).



El proceso fue desencadenado a raíz de las acusaciones de la revista alemana Der Spiegel, en el marco de los Football Leaks, acusando al City de haber pagado 200.000 libras al agente de Jadon Sancho, la joya inglesa del Borussia Dortmund, para que fichase por los 'Citizens' cuando sólo contaba con 14 años y militaba en el Watford.