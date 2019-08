Ernesto Valverde: "Griezmann tiene que entrar más en juego"  

Tras la derrota inesperada ante Bilbao, el DT del Barcelona, Ernesto Valvede compareció en conferencia de prensa en donde reflejó su incomodidad con el mal arranque de LaLiga, además señaló la actuación de su nueva contratación: Antoine Griezmann.

"El primer tiempo no ha sido bueno, pero las mejores ocasiones han sido nuestras, aunque no hemos estado bien porque no teníamos el juego, estábamos demasiado atrás. En el segundo el partido era nuestro y hemos corregido la situación, pero cerca del área había tanto tráfico que no hemos tenido ocasiones claras. Al final sale Aduriz, sabes que puede pasar cualquier cosa y así ha sido", detalló.

Sobre el accionar del exAtlético de Madrid comentó que "si vive cerca del área es resolutivo y se mueve bien, pero tienes que dominar el partido para que eso ocurra. Poniéndole en el lado izquierdo sabemos que se va a centrar en busca de la portería, pero tenemos un lateral y jugadores que nos pueden sujetar el partido".

Y agregó que "todos esperamos mucho de muchos jugadores y tiene que buscar entrar más en juego".

Fuera de ello Valverde tradujo su sentir la ausencia de juego de Lionel Messi y ahora de Luis Suárez, quien probablemente se pierda varias jornadas por lesión.

"Luis tiene un problema muscular en el gemelo y su lesión nos ha trastocado los planes. Es verdad que estamos acostumbrados a una forma de jugar y que Leo desatasca muchas situaciones porque se va de un jugador o filtra un pase”, cerró.