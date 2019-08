Tite, técnico de la Selección de Brasil, habla sobre el futuro de Neymar

Tite, seleccionador de Brasil, ofreció una rueda de prensa en Río de Janeiro para anunciar su convocatoria y así encarar los duelos ante Colombia y Perú.

Ver más: Convocatoria de Brasil para amistosos ante Colombia y Perú

El campeón de América habló sobre el futuro de varios futbolistas, entre ellos, el de Neymar, que no seguirá con el PSG y está entre Barcelona y Real Madrid.



“Le pregunté sobre cómo estaba emocionalmente con toda esa situación y me dijo: ‘Estoy tranquilo, sé que hay un encaminamiento y ahora espero al PSG para la definición’”, reveló Tite.



Sobre su estado de salud, Tite contó que “Neymar me dijo que estaba feliz, trabajando desde hace algún un tiempo y que no hacía trabajos tácticos, pero que estaba bien”.





De la elección final de Neymar sobre su futuro, Tite aduce que “espero que tenga luz para escoger el mejor camino, pero no tengo derecho a decir: ‘ve allí o ve aquí’. Él tiene a su gente, su equipo, y él tendrá la última palabra. No me compete a mí”.

También habló acerca del futuro de Coutinho

Sobre Philippe Coutinho explicó que “fue escogido uno de los mejores jugadores en campo en el inicio de la Copa América. Es normal que cuando se cambia de equipo, hay oscilaciones, pero retomará el nivel, estoy seguro”.