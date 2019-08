José Antonio Camacho: ''Messi no puede ser el mejor de la historia si no tiene un Mundial''

El entrenador José Antonio Camacho brindó una entrevista para El Mundo en la que habla de Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Además explica que el papel de técnico ya perdió peso en el fútbol actual.

''El entrenador ha pasado a segundo plano. Lo han quitado. No tiene la fuerza que tuvo. Ahora mandan más el secretario técnico, el director deportivo y el presidente está en todas partes'', afirmó el extimonel del Real Madrid y de la Roja.

Camacho se refirió al rol de Ernesto Valverde tras el debut con derrota del Barcelona. ''Sabe hacer las cosas, sabe trabajar y sabe llevar al equipo. Trabaja mucho, pero como no tengas suerte estás perdido", apuntó

Agrega que las últimas dos eliminaciones del Barça en la Champions League fue porque "no tuvieron mala suerte en Liverpool o en Roma. Tuvo mucha suerte en el Camp Nou. El famoso gol del córner ante Liverpool no fue una jugada de estrategia. Fue un córner y un córner con suerte''.

José Antonio lo tiene claro y señala que sin un Mundial, Lionel Messi no puede ser considerado el mejor de la historia. Aunque asegura que es fanático del argentino.

''Es muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor. Los argentinos siempre se lo van a reprochar'', explicó.

José Antonio Camacho dirigió al Real Madrid, Osasuna, Sevilla y selecciones de España, China y Gabón.

Camacho no duda en que Maradona sí es uno de los mejores del mundo. ''Con el talento que tenía si se hubiese tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía hoy estaría en activo y dando más de una tarde de gloria''.

El español habla de Cristiano Ronaldo y revela que lo conoció en Portugal. ''Ya entonces era buenísimo y súper profesional, como Messi. Es un futbolista que marca la diferencia''.

Por último, José Antonio se refiere a la situación de Neymar. ''Necesita volver a estar en la cumbre. Él sabe que su salida del Barça y su paso al PSG no ha sido positivo para su carrera y ahora mismo le falta ese plus que tienen Cristiano y Messi para estar entre los mejores del mundo''.

''Si Neymar es inteligente, se centrará y hará las cosas bien, porque donde vaya tendrá una espada sobre su cabeza y su carrera peligrará'', cerró.