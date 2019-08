Marcelo: ''No necesitamos más fichajes, este Real Madrid es bueno''

El lateral brasileño Marcelo brindó una entrevista para el portal alemán Sport Bild y se refirió a la actualidad del Real Madrid y todas la críticas que recibió la temporada pasada.

Marcelo: ''Tener a Neymar en el Real Madrid sería un placer enorme''.

Objetivo de la campaña

''Desde que estoy en el Madrid, el club me ha enseñado a luchar por todos los títulos. Este año no cambia nada. Queremos pelear por todo en la Liga, la Champions y la Copa''.

Opciones de la Liga de Campeones

''Sbemos que cada año es más difícil ganar la Champions. También la Liga y la Copa. En todos los países los clubes trabajan para ir hacia arriba. Eso lo hace cada año más difícil''.

Señalado en la campaña anterior

''Lo de la temporada pasada fue sólo una fracción de todas las críticas que he recibido desde mi primer día en el Madrid. He aprendido a vivir con ellos. Yo sé mejor que nadie cuándo estoy en buena forma y cuándo no. Las críticas no me importan. Cuando no van las cosas, tengo que trabajar para mejorar''.

¿Necesitan más fichajes?

''No. Nuestro equipo es bueno. Es difícil, pero si nos centramos en nuestro trabajo, podemos ganarlo todo''.

Kroos

''Es un gran jugador. Lo ha ganado todo con el Real Madrid y también con la selección alemana. No es el típico alemán tan duro y serio, sino muy alegre y divertido. He compartido mucho tiempo con él: es un buen tipo''.

Su peculiar peinado

''Llevo mucho tiempo sin cortarme el pelo, pero cuando toca, lo hago yo mismo. Solo me corto las puntas para que se quede largo, pero uniforme''.

Tatuaje de un Volkswagen Escarabajo en el brazo derecho

''Mi abuelo siempre creyó en mí y me llevaba a todos sitios. Hizo lo posible y lo imposible para verme jugar como profesional. Y el tatuaje es el coche en el que siempre me llevaba a entrenar''.