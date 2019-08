Cristiano Jr. reacciona ante los humildes inicios de su padre: ''Papá, ¿tú viviste aquí?''

El portugués Cristiano Ronaldo visitó el lugar en donde vivía en Lisboa cuando apenas tenía 12 años y con el sueño de convertirse en todo un futbolista profesional.

El delantero regresó a su antiguo domicilio acompañado de su amigo Miguel Paixao y su hijo Cristiano Jr.

''Fui con Paixao y con Cristiano Jr. y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá. ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer'', contó CR7 en una entrevista para TVI.

Según explica el jugador, llevó a su hijo para que conociera las condiciones en las que vivió. Además añade que se reencontró con las mismas personas que lo acompañaron desde niño.

''Me hacía ilusión que Cristiano Jr. viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco'', cerró el crack de la Juventus.