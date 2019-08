¿Por qué salió? Lukaku estalla contra el Manchester United y habla de Alexis y Pogba

Romelu Lukaku no se guardó nada y habló sobre el Manchester United después que increíblemente saliera de la entidad inglesa con rumbo al Inter de Milan.

El potente delantero belga rompió el silencio y asegura que él junto a Alexis Sánchez y Paul Pogba, fueron considerados como los 'chivos expiatorios' debido al mal momento que atravesaron los 'Red Devils' en la temporada 2018/19.



"Tienen que encontrar a alguien (a quién culpar). Era Pogba, Alexis o yo. Siempre nosotros tres", comenzó diciendo Lukaku.



"Yo lo veo de muchas maneras: mucha gente cree que yo no debería ser parte del sistema, eso es lo que siento. Por las conversaciones que tengo, simplemente lo sé. Lo que me hace reír es: ¿Cómo es que las cosas van mal con mi equipo, pero cuando juego en mi selección todo está bien?", señaló en entrevista en el podcast LightHarted.





Asimismo el ahora jugador del Inter de Milán confesó que una de las razones principales por las que se fue del United es debido a que no se sentía protegido por su equipo.



"Muchas cosas se han dicho, donde yo no me sentí protegido. Hubo muchos rumores de que 'Rom iba a ir acá, ellos no quieren a Rom' y nadie salió a callarlos", seguía contando.



"Estoy esperando que alguien salga y lo desmienta. No sucedió, y luego hablé y dije eso. Que era mejor tomar caminos separados, porque si no quieren proteger a alguien, pero dicen que lo quieren conservar, en medio de todos esos rumores, yo solo quería un poco de protección. Nunca sucedió. Todo lo que podía escuchar era: 'Se tiene que ir, no se merece estar aquí, y cosas por el estilo'. Si es así, entonces mejor me voy", cerró diciendo Romelu Lukaku.