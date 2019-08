Zidane: "No me imagino un equipo sin Keylor Navas"

Real Madrid y Keylor Navas han sido noticia en las últimas horas y es que se ha informado en España que el portero costarricense ha pedido salir del club.

Ayer, Diario Marca confirmó que el traspaso del guardameta tico al PSG estaba muy cerca de cerrarse, pero hoy Zinedine Zidane ha salido al paso.

En conferencia de prensa previo al juego de mañana ante el Valladolid por la Liga (11:00 am de Honduras), el DT de los blancos se pronunció sobre Navas.

"No veo esta plantilla sin él. Es un jugador importante. Siempre lo ha sido y lo va a ser. No contemplo esa posibilidad. Él no me ha dicho que se quiera ir. Está aquí y quiere jugar. Y eso es muy importante para nosotros", aclaró.

"Siempre ha sido un profeisonal. Vamos a tener muchos partidos y contamos con él. No estoy en quién vendría porque Keylor va a estar aquí y será importante. Lo ha demostrado siempre en el Real Madrid. Cuenta y va a contar, ese es el mensaje. Tengo ganas de que Keylor siga con nosotros", agregó Zidane.

Por otra parte, fue preguntado sobre los fichajes y como siempre, Zidane no quiso entrar en mayores detalles. El nombre de Neymar entró en escena.

"Pensamos sólo en el partido de mañana. Es lo único. Los jugadores que tengo son los que están aquí. Claro que hasta el día 2 puede pasar de todo. Por eso quiero que llegue el día 2, para no hablar más de mercado. No me preocupa otra cosa que no sea el partido. Los jugadores que tenemos quieren estar aquí. Y eso es lo importante. Ya veremos. Mi respuesta es siempre la misma, lo siento. Los jugadores que me interesan y me motivan son los que están aquí y el partido de mañana. Yo no sé qué va a pasar, sé que mañana jugamos contra el Valladolid", destacó.

MÁS DE ZIDANE:

Kubo:

"Queremos todos lo mejor para el jugador y se ha tomado esta decisión. Espero que juegue mucho".

James Rodríguez:

"Mañana veremos si es titular. Es el mismo buen jugador de antes de irse. Juega muy bien al fútbol. Va a contar como los demás. Veremos cómo nos organizamos porque hay muchos partidos".

Bale:

"Hizo un buen partido, no sólo en lo que sabemos que es bueno, también en defensa. Van a ser todos importantes. Y voy a contar con todos. Lo que ha cambiado es que Gareth se va a quedar. Y que él se quiere quedar, que es lo más importante. Hablamos todos mucho, he demostrado el jugador que es. Y lo tiene que volver a demostrar".

Valladolid:

"Ante todo tenemos ilusión. Es una alegría volver a nuestro estadio. No hay partidos trampa porque sabemos con qué rivales juagmos. Ellos han empezado bien y es un equipo valiente. Tenemos que seguir creciendo".