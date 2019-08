Premier League: Frank Lampard consigue su primer victoria con el Chelsea ante Norwich

El Chelsea consiguió su primera victoria en partido oficial con su nuevo entrenador Frank Lampard, por 3-2 en Norwich, este sábado en la tercera jornada de la Premier League inglesa.

Tammy Abraham, con un doblete (minutos 3 y 68), y Mason Mount (17) consiguieron los tantos del Chelsea en este partido. Para el Norwich anotaron Todd Cantwell (6) y el finlandés Teemu Pukki (31), que igualaron sucesivamente el marcador, aunque no pudieron evitar finalmente la derrota de los suyos.



En la clasificación, el Chelsea se pone provisionalmente décimo y suma 4 puntos, dándose un nuevo impulso tras su mal inicio de curso, con derrota 4-0 con el Manchester United y un empate 1-1 con Leicester en las dos primeras jornadas ligueras. Además, el equipo londinense había caído en la tanda de penales con el Liverpool en la Supercopa de Europa.





Este sábado, en un inicio de partido a toda máquina, el Chelsea se adelantó en el minuto 3, con un remate de volea de Abraham a centro del español César Azpilicueta, aunque el Norwich igualó en el 6, cuando Cantwell empujó a la red un pase de la muerte de su compañero Pukki.



El Chelsea volvió a ponerse por delante en el marcador en el 17, con un disparo cruzado de Mason Mount tras recibir del estadounidense Christian Pulisic, pero el Norwich volvió a reestablecer la igualdad en el marcador, con otro tiro cruzado, de su omnipresente atacante Pukki (30), que recibió la asistencia del argentino Emiliano Buendía.



El gol de la victoria de los 'Blues' en Carrow Road lo consiguió en el minuto 69 Abraham con un disparo desde la frontal del área.



Pese a la derrota del Norwich, Pukki sumó su quinto gol en lo que va de Premier League y lidera en solitario la tabla de máximos anotadores, ahora con uno más que el segundo, Raheem Sterling (Manchester City).



Este sábado se disputan otros cinco partidos en la tercera jornada inglesa, entre ellos el estelar del fin de semana en la Premier League, entre Liverpool y Arsenal, los dos únicos equipos que consiguieron ganar sus partidos en las dos primeras jornadas.