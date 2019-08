Zidane: "Me voy con mal sabor de boca, no podemos estar contentos"

Real Madrid volvió al pasado. El conjunto blanco no pasó del empate 1-1 ante el modesto Real Valladolid en la segunda fecha de la Liga de España.

Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa tras el compromiso y salió con "rabia" tras recibir el tanto del empate en los últimos minutos.

"No podemos estar contentos. Que te empate el rival al final del partido tras marcar en el 84 da rabia", dice Zidane

Y agregó: "El gol es nuestro error. El problema no fue la pérdida de balón, que eso puede pasar. Estábamos fuera de sitio. Luego el balón, es verdad, que lo teníamos que haber mandado a tomar por saco. Tenemos que crecer y jugar 60 minutos".

Por otra parte, habló de James Rodríguez, que fue titular de manera sorpresiva. ¿Por qué lo sacó? Zizou lo deja claro: "El partido de James ha sido bueno. Luego ha salido del campo porque estaba tocado. Vinícius ha entrado... La segunda parte ha sido peor para nosotros".

"Me queda mal sabor de boca, porque hicimos lo más difícil, que fue marcar en la segunda parte, que no fue lo mejor. Después de marcar que te marquen el empate... La primera parte fue buena, pero nos faltó el gol", insistió el DT de los merengues.

MÁS DE ZIDANE:

La falta de gol: "El primer remate de Jovic ha dado al larguero, Karim ha marcado... Esto va a cambiar. Es verdad que la primera parte ha sido buena".

La presión que tiene el equipo: "Noto que el equipo está más presionado por lo que pasó el año pasado. El público también. Yo lo pido a la gente. Necesitamos a la afición. Nosotros tenemos que meternos también".

La segunda parte: "El calor no es excusa. Entramos en la segunda parte menos convencidos. Nuestro equipo no ha sido fluido y cuando no es fluido tenemos problemas. Pero no es un problema físico".

Jovic-Benzema: "Puede ser que juguemos 4-4-2 más partidos, sí".