'Chucky' Lozano es presentado por el Napoli: ''Estoy feliz por ser la primera opción de Ancelotti''

El delantero mexicano Hirving Lozano fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador del Napoli y concedió su primera rueda de prensa en la que asegura que el conjunto celeste siempre fue su primera opción.

'Chucky' Lozano confiesa que tuvo acercamientos con el Manchester United

''Conozco mucho la Serie A. Para hacerlo bien será importante la palabra de Ancelotti'', comenzó diciendo el futbolista azteca, que se convirtió en el fichaje más caro del club (42 millones de euros).

''Estoy muy contento de haber sido la primera opción del míster (Ancelotti). Desde que estuvieron interesados no dude en venir a Napoli. Siempre fue mi primera opción'', agregó el 'Chucky'.

El mexicano sueña con ''hacer historia en el Napoli. Ojalá pueda hacer algo similar o mejor de lo que hizo Hugo Sánchez en Europa''.

Por último, Lozano explicó que ''estoy contento de llegar a un club que lo quiere ganar todo, me gusta su estilo de juego. No sé desde cuándo me seguía Ancelotti, pero estoy muy feliz de estar acá''.

Cabe mencionar que el 'Chucky' lucirá la camiseta número 11 en su espalda y firmó un contrato que lo vincula hasta junio del 2024.