OFICIAL: Alexis Sánchez nuevo jugador del Inter de Milán para la temporada 2019-20

El atacante chileno Alexis Sánchez jugará hasta el final de la temporada cedido en el Inter de Milán por su club, el Manchester United, informaron oficialmente los dos equipos este jueves.

El jugador de 30 años había llegado a Milán el miércoles para someterse al reconocimiento médico y firmar con el Inter, por lo que la confirmación de la operación parecía una simple cuestión de tiempo.



"Alexis Sánchez es oficialmente jugador del Inter. El chileno se ha unido a los nerazzurri proveniente del Manchester United en un acuerdo de préstamo que durará hasta el 30 de junio de 2020", informó el Inter en un comunicado en su web.





"De parte de toda la familia nerazzurri queremos desearle una muy calurosa bienvenida y mucha suerte", apuntó el club italiano en su mensaje de bienvenida.



El Inter no dio detalles sobre el contrato, pero según la prensa italiana la cesión no tiene añadida opción de compra y el Manchester United pagaría más de la mitad del salario del jugador.



Alexis Sánchez llegó en enero de 2018 al Manchester United desde el Arsenal pero no consiguió triunfar en Old Trafford. Marcó apenas cinco tantos en 45 partidos con los 'Red Devils'.





Con su llegada al Inter, Alexis Sánchez se dispone a regresar al fútbol italiano, en el que se dio a conocer en Europa, en el Udinese, hasta que en 2011 fichó por el FC Barcelona, donde estuvo hasta 2014, año en el que pasó a Inglaterra para vestir los colores del Arsenal.



El Barcelona será precisamente uno de los rivales del Inter de Milán en la fase de grupos de la Liga de Campeones, además del Borussia Dortmund y el Slavia de Praga, según determinó el sorteo de la competición este jueves en Mónaco.



El Manchester United no consiguió clasificarse para la Liga de Campeones de esta temporada.