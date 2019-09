La orden del PSG: ''Neymar solo se puede ir si pagan 300 millones de euros''

El diario francés Le Parisien, que mantiene una conexión con la cúpula del PSG, desveló este lunes todos los detalles de los últimos meses en la 'Operación Neymar', que terminó sin éxito para el Barcelona y que la señalaron como ''imposible'' para cualquier otro equipo.

Seguí en vivo las grandes sorpresas en el último días de fichajes en Europa

Según relata el reconocido diario, una vez que el brasileño le comunicó a Leonardo su deseo de marcharse a mediados de junio, ''en Qatar, los accionistas del PSG se sientieron humillados''.

Fue cuando el jeque Nasser Al-Khelaifi transmitió a su director deportivo el proceso a seguir: Neymar solo abandonaría el club si dejaba en las arcas más dinero del que desembolsaron por él en 2017, es decir, más de 222 millones de euros.

''Sí, Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme. 300 millones de euros'', fue la orden del presidente parisino a uno de los capitanes de equipo.

El 13 de agosto se produce la primera reunión entre el PSG y Barcelona, quienes ofrecían Coutinho y una pequeña cantidad de dinero. ''Llegaron casi con las manos vacías'', añaden.

Mientras tanto la estella brasileña no cumplía con la condición de los azulgranas: manifestar públicamente su deseo de regresar al Camp Nou. Pero los acesores de Ney le explicaron que ''no era buena idea'' para su imagen y el plan era tratar de demostrarlo, pero sin decirlo directamente.

Finalmente Le Parisien asegura que Neymar seguirá en París en el último día de fichajes, cobrando los 30 millones de euros por temporada.

''El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijaron no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer'', cerraron.