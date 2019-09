La intensa actividad en fecha FIFA de los 8 primeros lugares de CONCACAF

La fecha FIFA durará del 2 al 10 de septiembre y las selecciones de CONCACAF no son la excepción, ya que tienen partidos importantes programados.

Un resultado positivo es el que todos buscan para definir las posiciones del ranking FIFA y así poco a poco definir los grupos de la clasificación rumbo a Qatar 2022.

El podio de CONCACAF en el Ranking FIFA

México es quien manda en la región; los aztecas son el primer lugar al ubicarse en la posición 12, Estados Unidos es el segundo de la lista al llegar al puesto 22. En el número 44 de la general, aparece Costa Rica; los ticos son terceros en el área. Se encuentra el nombre de Jamaica en el 52; los Reggae Boyz ocupan el cuarto sitio de Concacaf y hay una disputa apretada entre Honduras (quinto) y El Salvador (sexta); la Bicolor es la selección numero 67 y la Selecta cuscatleca en el 68.

Después de los seis primeros, están Panamá y Canadá en los números 74 y 78, respectivamente. El último ranking fue publicado el 25 de julio de 2019.

Jornada FIFA de CONCACAF

México Vs Estados Unidos viernes 6 de septiembre 6:30 de la tarde (Amistoso)

Vs Argentina martes 10 de septiembre 8:00 de la noche (Amistoso)

Estados Unidos Vs México viernes 6 de septiembre 6:30 de la tarde (Amistoso)

Vs Uruguay martes 10 de septiembre 6:00 de la tarde (Amistoso)

Costa Rica Vs Uruguay viernes 6 de septiembre 8:00 de la noche (Amistoso)

Jamaica Vs Antigua y Barbuda viernes 6 de septiembre 6:00 de la tarde (CONCACAF Nations League)

Vs Guyana lunes 9 de septiembre 5:00 de la tarde (CONCACAF Nations League)

Honduras Vs Puerto Rico jueves 5 de septiembre 7:00 de la noche (Amistoso)

Vs Chile martes 10 de septiembre 7:30 de la noche (Amistoso)



El Salvador Vs Santa Lucia sábado 7 de septiembre 8:00 de la noche (CONCACAF Nations League)

Vs Republica Dominicana martes 10 de septiembre 4:00 de la tarde (CONCACAF Nations League)

Séptimo y octavo lugar en el ranking de Concacaf

Panamá Vs Bermudas jueves 5 de septiembre 4:00 de la tarde (CONCACAF Nations League) (Visitante)

Vs Bermudas domingo 8 de septiembre 8:00 de la noche (CONCACAF Nations League) (Local)

Canadá Vs Cuba sábado 7 de septiembre 6:00 de la tarde (CONCACAF Nations League) (Local)

Vs Cuba martes 10 de septiembre 5:15 de la tarde (CONCACAF Nations League) (Visitante)



-Los horarios corresponden a la hora de Honduras