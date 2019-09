El gesto de Paul Pogba que demuestra su deseo de fichar por el Real Madrid  

Paul Pogba sigue mostrando su deseo de jugar en el Real Madrid de Zinedine Zidane, en este mercado no se pudo concretar su fichaje pero en las últimas horas volvió a dejar un guiño al conjunto blanco.

El francés aún jugador del Manchester United dio mucho de que hablar en sus redes sociales tras dar un 'me gusta' a un posteo de un aficionado merengue.



“Please, ven a Madrid #HalaMadrid”, escribió en el hincha y a ese comentario Pogba le dio 'like', levantando los rumores nuevamente sobre un posible fichaje por el Real Madrid con ese pequeño gesto.





El francés fue uno de los deseados por Zidane en el mercado de fichajes pero no se pudo concretar su traspaso y se quedó en el United.



Esto no descarta que se pueda dar en el mercado de invierno ya que Pogba desea salir del equipo inglés rumbo a la capital española pedido por 'Zizou'.