Shinji Okazaki: El fichaje del Málaga que fue presentado y al mes se despidió

En el mercado de fichajes del fútbol europeo hubo de todo y hasta uno que fue fichado pero un mes después descartado, es el caso del japonés Shinji Okazaki.

El delantero asiático, que se le recuerda bien por haber sido campeón con el Leicester City en la Premier League, había firmado con el Málaga de España hace un mes.

Resulta que en el último día del mercado el cuadro español ha decidido rescindir su contrato de una temporada por no haber podido ser inscrito en LaLiga.

La explicación del tema es que su ficha era excesiva para la actual situación económica de la entidad malagueña y no ha habido forma de liberar el suficiente espacio en el límite salarial para que pudiera jugar de manera oficial.





Luego de todo el tiempo de espera que tuvo, tanto el jugador como el agente del mismo, Okazaki (33 años) mandó un mensaje a la afición del Málaga a través de las redes sociales.

"Hola malaguistas, en primer lugar quiero agradeceros el inmenso cariño que me habéis demostrado. Quiero despedirme y desearos el mayor de los éxitos... No me arrepiento de nada, ya que el tiempo que he pasado no lo olvidaré nunca. Si algún día tengo la oportunidad de jugar en el Málaga no lo dudaré".



El nipón sefue de España decepcionado con el Málaga por incumplir sus promesas, y esto es el claro ejemplo de la mala gestión que han realizado durante todo el el mercado tanto la dirección deportiva como su presidente y aún propietario, Al Thani, que ha ido bloqueando muchas de las operaciones puestas en marcha por el equipo dirigido por Pérez Caminero.



Incluso el exjugador del Leicester City tuvo que esperar durante una semana que el jeque diera el visto bueno con su firma a su incorporación, lo que obligó al técnico del Málaga a pedir públicamente disculpas al jugador y a su agente por su paciencia después de esta penosa situación.