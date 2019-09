Día, Hora y encuentros: Así se jugará la nueva fecha FIFA

Se viene una nueva fecha FIFA donde se disputarán partidos amistosos y de eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020.

La selección de Honduras se medirá a Puerto Rico y Chile el 5 y 10 de septiembre respectivamente. Contra puertoriqueños en el estadio Nacional y contra los chilenos en el Olímpico.



De Sudamérica, Argentina y Brasil tiene duelos interesantes, la albiceleste primero ante la escuadra de Reinaldo Rueda y más tarde frente a México.





Brasil, por su parte, enfrentará a Colombia y Perú en lo que será el regreso de Neymar Junior tras la lesión que sufrió previo a la Copa América 2019.

En el viejo continente habrá eliminatorias rumbo a la Eurocopa y el partido más interesante es el Alemania - Holanda que se disputará el viernes 6 de septiembre.



Así se jugará la fecha FIFA



Jueves 5/9

Japón - Paraguay 4:20 A.M

Armenia - Italia (Euro) 10:00 A.M

Rumania - España (Euro) 12:45 P.M

Perú - Ecuador 6:00 P.M

Honduras - Puerto Rico 7:00 P.M

Argentina - Chile 8:00 P.M



Viernes 6/9

Alemania - Holanda (Euro) 12:45 P.M

Estados Unidos - México 6:30 P.M

Brasil - Colombia 6:30 P.M

Costa Rica - Uruguay 8:00 P.M



Sábado 7/9

Inglaterra - Bulgaria (Euro) 10:00 A.M

Serbia - Portugal (Euro) 12:45 A.M

Francia - Albania (Euro) 12:45 A.M



Domingo 8/9

España - Islas Feroe (Euro) 12:45 P.M

Finlandia - Italia (Euro) 12:45 P.M



Lunes 9/9

Irlanda del Norte - Alemania (Euro) 12:45 P.M

Escocia - Bélgica (Euro) 12:45 P.M

Estonia - Holanda (Euro) 12:45 P.M



Martes 10/9​

Estados Unidos - Uruguay 6.00 P.M

Colombia - Venezuela​ 7:00 P.M

Honduras - Chile 7:30 P.M

Argentina - México​ 8:00 P.M



​Miércoles 11/9

Brasil - Perú 21:00 P.M