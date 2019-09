Christian Vieri, ex jugador del Atlético de Madrid, en una entrevista con Miguel Serrano en su canal de Youtube, analizó la situación del fútbol actual y se refirió entre otros temas a Cristiano Ronaldo y Messi.

El italiano, de 46 años, confesó que después de que estos dos se retiren del deporte rey se vivirá un drama ya que los considera cómo los dos más grandes.



"Esto nunca había sucedido en el mundo. Que jugadores así que todos los partidos, todos los años, hagan 40-50 goles. Esto no había pasado en la historia del fútbol. Y cuando sean veteranos, cuando Messi y Cristiano se retiren... va a ser un drama para el fútbol mundial", aseguró el goleador.





Vieri, también se refirió a su pasado en el Atlético de Madrid, equipo en el que militó durante una temporada (1997-98) y donde dejó buenos registros, 32 goles en 35 partidos.



"Yo siempre digo que el campeonato donde más me he divertido es el español porque es un fútbol abierto, cara a cara. Quien es más fuerte gana. Llego al Atlético Madrid y a un campo, el Calderón, con 55.000 personas todos los domingos cantando... Un espectáculo. Y después cómo se jugaba. Uno-dos toques, posesión del balón. Aquel año gané el 'pichichi'. Jugaba en ataque con Juninho y Kiko, dos grandes jugadores que me ayudaron a hacer tantos goles".