¿Cristiano Ronaldo próximo Balón de Oro?, así responde el crack portugués

Cristiano Ronaldo, luego de sus cuatro goles ante Lituania por las Eliminatorias de la Euro-2020, habló y sorprendió, nuevamente.

El delantero portugués prefiere enfocarse en el buen estado de la Selección de Portugal y no en sus actuaciones individuales.



¿Serás el próximo Balón de Oro?, le consultaron. "Como siempre digo, no vivo el fútbol pensando en los premios individuales, esto es una consecuencia de lo que ganamos colectivamente. Pero es bueno, no mentiré", dijo.



¿Llegará el fin de Cristiano? "Es imposible (se ríe)... me siento bien. Es un orgullo representar al equipo nacional".

Para finalizar la escueta entrevista, CR7, crack de la Juventus, ha ficho. "Muy contento no sólo por los goles marcados, sino por ver el nivel de la selección en los últimos años".