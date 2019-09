Tata Martino y su caliente conferencia de prensa tras ser humillados por Argentina

Peor no pudo ser. Gerardo ‘Tata’ Martino sufrió su primera derrota como técnico de México al caer goleado ante Argentina en Estados Unidos con un categórico 4-0.



Tras la paliza, el estratega argentino del Tri aseguró que esto debe de ser una lección para todos pero para aprenderla, todos deben estar acostumbrados a este tipo de encuentros con rivales como la Albiceleste.

"Para que esto sea una lección necesitamos jugar más juegos de esta naturaleza. Tenemos que acostumbrarnos a ellos, si no será difícil aprender de este tipo de errores", declaró el ‘Tata’ Martino en conferencia de prensa.

El 'Tata', incómodo por las preguntas, se mostró ecuánime tras su primera derrota como técnico de la Selección de México.

"No creo que sea nuestra realidad, tampoco creo que tener once partidos sin perder es nuestra realidad. De los clase 'A' es el segundo partido que jugamos, el primero fue contra Chile y la diferencia sustancial es que esta noche cometimos errores sobre los cuales pensamos que Argentina nos podía hacer daño porque hay 15 minutos que están bien jugados y el descalabro empieza a partir de un error", explicaba.



Luego, aduce que México debe aprender más. "Si vamos a aprender, no basta con que el entrenador te dé indicaciones, sino que también necesitamos este tipo de nivel. Nosotros buscamos tratar de competir con los mejores, para ver si podemos dar el salto que queremos dar", aseguró.

Mensaje a los mexicanos en Europa

Finalmente el ‘Tata’ Martino reveló que los jugadores mexicanos que están en Europa ya no irán con Selección hasta 2020, por lo que el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf será con puros futbolistas de la Liga MX.



“Con ellos (los europeos) será en marzo próximo, pero la idea es tener a los futbolistas que menos tiempo han pasado con nosotros”, sentenció.