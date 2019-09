Barcelona: Messi revela el día que podría volver con el equipo catalán

El FC Barcelona ha iniciado de mala manera la temporada en LaLiga, solo suma cuatro puntos de nueve posibles y en parte a la gran ausencia de Lionel Messi.

El jugador argentino no ha jugado en la nueva temporada con el conjunto culé debido que se lesionó en el primer entrenamiento que vivió con el equipo.



Todo estaba previsto para que volviera en la fecha dos ante el Betis pero recayó de su lesión y no ha podido debutar aún. La 'Pulga' asegura ya estar mejor.



"Me siento mejor. La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Era algo sencillo. Estuve quince días y cuando me pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poquito más. Eso hizo que tenga que estar más tiempo parado y tenga que estar aún ahora parado. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo", afirmó el argentino en una entrevista exclusiva con diario Sports.





Messi dio a conocer que tiene "muchísimas" ganas de jugar porque lleva ya largo tiempo parado luego de su participación en la Copa América 2019 con la selección Argentina.



El jugador de 32 años ya tiene previsto cuándo puede volver a las canchas con el FC Barcelona aunque afirma que no hay nada definido aún.



"Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Cuando esté al cien por cien curado. Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia o contra el Granada. No tengo fecha definida".