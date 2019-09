Real Madrid a una prueba dura contra Levante y con Hazard como bandera

Seguir a @kelvincoelloHN

Real Madrid no ha tenido un buen inicio de torneo. Esta madrugada, 5.00 am se mide al siempre peligroso Levante en la cuarta fecha de la liga 2019-2020 en el estadio Santiago Bernabéu.

Una de las novedades que tendrá el cuadro merengue es que por fin podrá contar con su fichaje estrella, el belga Eden Hazard quien entró en la convocatoria de Zinedine Zidane y será sin duda el revulsivo.

El encuentro servirá a los blancos para poder medir fuerzas, pues marchan en la quinta posición de la tabla con cinco puntos de nueve jugados, mientras que el rival está un escalón arriba; es cuarto con seis unidades.

El portero Areaola que se estrena con Real Madrid, aquí junto a Sergio Ramos. Fotos AFP

Zidane además de convocar a Eden Hazard, también lleva en lista al portero francés Alphonse Areola quien llegó para suplir la salida del tico Keylor Navas que se marchó al PSG de Francia. Pero el entrenador francés la tiene claro, el titular en el marco merengue seguirá siendo el belga Courtois.

En tres jornadas que se han jugado en España, el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone ha sido el único que ha hecho marca perfecta; tres de tres y este sábado (10.30 am) visita una aduana complicada; Anoeta, cancha de la Real Sociedad en San Sebastián.

Mientras que el Barcelona que ha iniciado igual que el Madrid, anémico, también juega este sábado y se enfrenta nada más y nada menos que al Valencia en el Camp Nou. Los naranjeros fueron el último verdugo de la pasada campaña que le arrebató en Sevilla la Copa del Rey en aquel partido para el olvido de los azulgranas.

FICHA DEL JUEGO

Real Madrid vs Levante

Hora: 5.00 am (en Honduras)

Transmite: Sky Canal 516

JORNADA DE SÁBADO

5.00 am Real Madrid vs Levante

8.00 am Leganés vs Villarreal

10.30 am Real Sociedad vs Atlético de Madrid

1.00 pm Barcelona vs Valencia