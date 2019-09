Zidane sobre James Rodríguez: ''Se nota que es muy bueno, me alegro por él''

Zinedine Zidane se mostró satisfecho por el trabajo de su equipo en el triunfo sobre el Levante y reconoció que la primera mitad del Real Madrid ha sido la mejor durante mucho tiempo.

Partido contra el Levante

''La segunda parte ha sido más complicada, sobre todo en el inicio. Porque cuando el rival te mete un gol al inicio es difícil. Pero la sensación es buena, la primera parte ha sido fenomenal. Hemos tenido goles, juego y entrega. Tenemos que intentar mantener eso los 90 minutos''.

La segunda mitad

''Tuvimos ocasiones para hacer goles. Cuatro goles o más. Físicamente, a lo mejor, se pudo notar el parón. Pero no quiero buscar excusas. Casemiro no ha podido seguir, pero por cansancio y Sergio ha tenido un poco de sóleo... Pero no hay que buscar excusas. Yo me quedo con la primera parte''.

Benzema

''Lo que puedo decir de Benzema es que siga así. Hemos visto la ovación de Karim al público''.

Hazard

''Cuando toca el balón tiene mucha verticalidad, pero lo que le falta ahora es entrenar más. Sólo ha hecho cuatro entrenamientos con el equipo''.

Vinícius

''Lo importante es crear ocasiones. Es verdad que hemos tenido muchas ocasiones, pero todo es trabajo, trabajo y trabajo. És muy joven''.

James Rodríguez

''Se nota que es muy bueno. Es un jugador que tiene mucha calidad. Al final físicamente le faltaba un poco, pero lo ha dado todo en el campo con agresividad. Ha terminado muerto. Me alegro por él".

Defensa

''No me preocupa, aunque debemos mejorar y lo vamos a hacer. Yo sé que vamos a marcar más goles y encajar menos''.

Equipo

''Sabemos que podemos mejorar mucho, desde la serenidad y la tranquilidad. Debemos jugar mejor y más tiempo en el partido''.