Barcelona: ¿Se lleva bien con Griezmann?, así responde Lío Messi

El tema de la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann es uno de los que más se habla en Cataluña.

Sin duda que el fichaje de Griezmann es de los más polémicos en la historia reciente del FC Barcelona no solo porque el francés rechazó al club un año antes, sino porque el exAtlético no parecía tener el visto bueno de todo el vestuario azulgrana.



Ante eso, en una entrevista concedid a Sport, el capitán y referente del equipo culé, Lionel Messi, ha hablado al respecto, pero no dejó el tema claro.



¿Se lleva bien con Griezmann?, le consultaron a Lío. "La verdad es que apenas nos hemos podido ver", admite. "Muy poquito porque desde que llegué estoy lesionado y entreno al margen".

Durante un juego de pretemporada, salió un video en redes sociales donde se miraba a Messi ignorar por completo a Griezmann y eso, aducen, sería una clara acción de que el francés no la pasará bien en 'Clan-Barça'.



"No entreno mucho con el grupo: el equipo se fue de gira y cuando volvieron compartí muy poquito en el vestuario. Y en los entrenamientos no estoy, pero ya tendremos oportunidad de compartir muchas cosas".