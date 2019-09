Lionel Messi vuelve a entrenar con el Barcelona y no se descarta para la Champions

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, que se repone de una lesión en el sóleo de la pierna derecha, entrenó este domingo con el grupo a dos días de que el equipo azulgrana se enfrente al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones.

Messi "entrenó con el grupo", informó el Barcelona al día siguiente de la victoria liguera 5-2 sobre el Valencia.



El francés Ousmane Dembélé, lesionado en el muslo desde el pasado 20 de agosto, también "hizo parte de la sesión con el equipo".



El regreso de Messi a los entrenamientos colectivos supone una buena noticia para el Barcelona, que todavía no ha podido contar ni un minuto con su capitán, lesionado en su primer entrenamiento con el equipo el pasado 5 de agosto.





La ausencia de Messi se ha alargado, después que el capitán azulgrana sufriera una recaída en la lesión en su gemelo derecho durante su recuperación.



"En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación, pero parece ser, no soy médico, que se le abrió un poquito la cicatriz y entonces eso ha hecho que vayamos con un poco más de calma", reconocía el viernes el técnico Ernesto Valverde.



El astro argentino vuelve a apenas dos días de que el Barcelona se enfrente el martes en Dortmund al Borussia en la primera jornada de la Liga de Campeones, aunque está por ver si estará a punto para el encuentro.



"Lo veo difícil para el martes", reconocía Valverde, para quien "lo que queremos es que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien".



El propio Messi afirmaba en una entrevista con el diario Sport publicada el pasado jueves no tener "fecha definida" para su vuelta.



"Voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo", afirmó entonces.