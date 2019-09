Ernesto Valverde: ''Decidiremos antes del partido si Messi puede jugar''

El entrenador Ernesto Valverde concedió una rueda de prensa en la que habló de su debut en la Champions contra el Borussia Dortmund y explicó que hasta mañana decidirá si cuenta con Messi.

Signal Iduna Park

''Espero un gran ambiente como siempre en este estadio y un rival de mucho nivel que es candidato a ganar la Bundesliga y tiene sus opciones en la Champions. Es un plato fuerte para empezar''.

Messi

''Lo decidiremos mañana. Hace unos días no lo teníamos muy claro, pero los últimos entrenamientos los está acabando bien y quitándose de la cabeza los dolores que tiene. Es importante jugar sin pensar. Ha tenido una gran evolución, pero veremos mañana''.

Ansu Fati

''No he hablado mucho con él salvo de cosas tácticas. No me gusta mucho eso de dar consejos, pero hablaré con él. Se trata de que todos lo que estamos a su alrededor lo llevemos con naturalidad. Ya veremos si juega y si lo hace no es por batir un récord, sino por necesidades del equipo''.

Obsesión por la Champions

''Cuando empieza la temporada, todos los equipos tienen el objetivo de ganarlo todo. Para nosotros es una ilusión y queremos dar un paso adelante para ganarla después del año pasado''.

Borussia Dortmund

''Me quedo con la conjunción del público y el empuje del equipo. Tienen muy buenos jugadores, pero hay una química en el estadio que les impulsa mucho. Se desenvuelve bien en juego de posición y también al contragolpe''.

Luis Suárez

''El otro día dio un paso importante. Jugó un rato con el equipo, no quisimos cargar mucho y puede estar de entrada''.