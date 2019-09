Rompe el silencio: Cristiano Ronaldo habla sobre la acusación de violación en su contra

La estrella de la Juventus Cristiano Ronaldo admitió que se sintió "avergonzado" cuando fue acusado de violación por una mujer en Estados Unidos y que trató de proteger a su familia de esta situación.

Ronaldo fue acusado por Kathryn Mayorga de haberla violado en un hotel de Las Vegas en junio de 2009.



Ganador de cinco Champions League, Ronaldo volvió a negar las acusaciones y argumentó que la investigación se había cerrado hace 10 años.



Sin embargo, el caso se reabrió en agosto de 2018, poco antes de que Mayorga presentara una demanda civil en septiembre y ofreciera nuevos detalles que había ocultado en un inicio.



La fiscalía anunció finalmente el pasado mes de julio que os fiscales anunciaron que no imputarían al futbolista al considerar que "los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados más allá de toda duda razonable".





El exjugador de Manchester United y Real Madrid admite en una entrevista con el periodista Piers Morgan, que se emitirá el martes, que las acusaciones le afectaron mentalmente al tratar de proteger a sus hijos de las informaciones que aparecían en prensa.



"(Los periodistas) juegan con tu dignidad", se queja Ronaldo en la entrevista al programa 'Good Morning Britain', de la que se publicaron unos extractos este lunes.



"Es duro. Tienen novia, una familia, hijos. Cuando juegan con tu honestidad es malo y muy duro", añade.



"Recuerdo un día que estaba en casa en la sala de estar con mi novia viendo la televisión para ver las noticias y hablan sobre "esto y aquello de Cristiano Ronaldo".



"Escuché que mis hijos bajaban las escaleras y cambié de canal porque estaba avergonzado (...) Cambié de canal para que Cristiano Jr no viese de lo mal que hablaban de su padre en un caso muy malo", concluye.