¿Estuvo cerca del Real Madrid?, así habla Varane sobre Neymar

Raphael Varane llegó muy joven al Real Madrid procedente del Lens de Francia. El zaguero, que tiene ascendencia martinicana arribó al Bernabéu en el 2012 y hoy es uno de los referentes del equipo español.

Previo al choque ante el PSG en el inicio de la Champions League, le otorgó una entrevista al medio galo Le Parisien en la que explica cómo afronta el partido.

En la nota el Campeón del Mundo en Rusia-2018 con su selección recuerda su última eliminatoria con los parisinos y habla sobre la posible llegada de Neymar que, al final, no se dio.

LO QUE DIJO:



El PSG sin Mbappé y Neymar: "No lo tengo claro. Nosotros también estamos en rodaje. El PSG es trabajador y tiene un gran colectivo. Es verdad que no estarán dos de sus mejores jugadores pero es un equipo muy competitivo. Hará falta un gran Real Madrid para vencer en París".





La última eliminatoria contra el PSG: "Me trae grandes recuerdos. En esa edición, en las eliminatorias, cada vez nos tocaba contra un rival teóricamente más fuerte y siempre conseguimos superarlos".



Grupo de la Champions con PSG, Galatasaray y Brujas: "Sobre el papel, quizás. Después, la realidad sobre el terreno es diferente. En cualquier caso, queremos conseguir el máximo de puntos posibles en París".



Comparación de un juego ante PSG y un Clásico: "En cuanto a presión, no hay nada como el Clásico. Un partido contra el PSG también promete emociones. Nosotros estamos alcanzando nuestro mejor nivel y sabemos que tendremos jugadores muy buenos delante de nosotros".



El tema Neymar-Real Madrid: "Hizo mucho ruido. En el club no hablamos mucho porque estábamos centrados en el inicio de temporada. Cada día salían cosas nuevas. Acabamos por perder el hilo..."



Neymar tampoco fichó por el Barcelona: "Los rumores los cojo siempre con pinzas. Suelo ser cauteloso con estos temas y espero a que acabe la negociación".