Batistuta fue operado y muestra la prótesis que le colocaron en su tobillo

“Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama teniendo el baño a tres metros porque no me quería levantar”, estas son algunas declaraciones que dio Gabriel Batistuta hace unos años.

El argentino tomó la decisión de colocarse una prótesis en su tobillo izquierdo, debido a que ya no aguantaba el dolor.

Una vez retirado del fútbol, el exfutbolista no ha podido llevar una vida normal debido a que sufrió muchas lesiones en su etapa como goleador y nunca hacía una recuperación adecuada.

Batistuta estaba loco por hacer goles y no le gustaba perderse partidos, lo que lo llevó a infiltrarse cada fin de semana para aliviar molestias de tantos golpes que sufría. Ese exagerado profesionalismo derivó en que se quedara sin cartílagos en las articulaciones de ambos tobillos.

Es por ello que decidió colocarse una prótesis y el argentino dio detalles tras ser operado.

"Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación", escribió el "Batigol" desde su cuenta de Instagram dónde compartió una imagen optimista y celebrando desde la cama de la clínica en Basilea, Suiza, dónde lo intervinieron.

Además, Batistuta ha compartido dos imágenes donde muestra la prótesis que le colocaron. De ser todo positivo, el exatacante también se pondrá uno en el tobillo derecho.

Esta es una de las imágenes que compartió Batistuta en sus redes sociales.