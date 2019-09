Las tres alternativas que tiene el Real Madrid para sustituir a Zidane, según Marca  

La dura derrota que sufrió el Real Madrid a manos del PSG (3-0) en la Champions League ya comienza a dejar sus secuelas y desde España aseguran que Zinedine Zidane está en la cuerda floja.

El entrenador francés no ha tenido un buen inicio al mando de los merengues en la presente temporada y en la Casa Blanca ya se comienza a hablar de sustitutos.



En particular, diario Marca, da a conocer que hay tres nombres que suena con fuerza si Zidane no logra levantar un barco que está en pleno hundimiento.



Esos técnicos son José Mourinho (sin trabajo), Massimiliano Allegri (sin trabajo) y Raúl González Blanco (Castilla).





Según esta publicación del periódico español el principal candidato es Mourinho. Ya fue buscado el año pasado por el Real Madrid cuando estaba en un momento similar al actual, la ventaja del portugués es que conoce al club muy bien.



Otro que no tiene trabajo es Allegri, el ex técnico de la Juventus ya fue pretendido por el conjunto blanco y su nombre ha vuelto a sonar con fuerza.



La última opción es la de Raúl, que supondría seguir el mismo camino de Zidane, entrena al Castilla y podría llegar como un bombero a salvar al primer equipo.