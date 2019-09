Mourinho descarta volver al Real Madrid: "Me gustaría que todo se tranquilice con Zidane"

Real Madrid y Zidane no pasan por un buen momento en este arranque de temporada y los rumores se han encendido en cuanto al futuro del entrenador francés.

Zizou y sus jugadores vienen de una goleada y un baile que les dio el PSG en la Champions League, lo que ha generado muchas dudas en el entorno merengue.

Se ha mencionado ya algunos nombres de técnicos que podrían llegar a ocupar el cargo de Zidane si no logra darle vuelta a la situación.

José Mourinho, que se encuentra sin trabajo, es uno de los que suenan con fuerza, pero ha dejado claro sus intenciones.

“No me gustaría volver al Real Madrid porque tiene entrenador y no es uno cualquiera. Mi vuelta a los banquillos será cuando será”, aclaró Mou en una entrevista en Londres para "Deportes Cuatro".

Mourinho asegura que respeta mucho lo que ha conseguido Zidane en su etapa como estratega de los blancos.

“Ha sido un honor trabajar en el Real Madrid. Zidane no es un entrenador cualquiera en la historia del Madrid. No vendo humo. Me gustaría que todo se tranquilice con Zidane”, confesó.

De momento Mourinho está en Londres, donde está como comentarista deportivo. “Hago mis trabajos en televisión una vez por mes. Me divierto y aprendo”.