Ansu Fati: Revelan el equipo que estuvo a punto de quedarse con la promesa del Barcelona  

Ansu Fati es uno de los jugadores promesa que más se destaca la presente temporada. El chico de 16 años originario de Guinea-Bisáu ha despuntado con el FC Barcelona.

Dos goles y una asistencia es lo que ha dado en sus primeros partidos con el combinado culé. Sus tantos los marcó ante Osasuna y Valencia.



Sin embargo, todo esto no pudo haber sucedido, el padre del jugador,Boris Fati, reveló en una entrevista con 'A Bola' reveló que el Sporting de Lisboa estuvo cerca de quedarse con su ficha.



"Un amigo cercano al Sporting, Rui Casteleiro, me llamó para que Ansu firmase por el club. El pasado verano, viajé a la Ciudad Deportiva del Sporting para hablar sobre esa posibilidad. Me reuní con un directivo, pero me sorprendió mucho cuando me dijo que tenían pensado inscribirle en el equipo juvenil. Estuvo escuchando durante 20 minutos, pero pensé que era una broma, puesto que el Barcelona me garantizaba que Ansu jugaría en el Barça B", dio a conocer.





La propuesta no llenó las expectativas con las que viajó Boris Fati y regresó: "No tuvo sentido viajar desde Barcelona hasta para escuchar aquella oferta. Volví a España y no volví a hablar con el Sporting. Poco después, Ansu renovó con el Barca".



Además, el padre de Ansu confirmó que si el conjunto portugués habría hecho una mejor oferta el Sporting se hubiera quedado con la perla.



"Puedo garantizar que, si el Sporting le hubiese abierto las puertas, por ejemplo, de su filial, él podría haberse marchado a Portugal. El dinero no tendría importancia. Él tiene que jugar ya con los profesionales, pero quien habló conmigo no entendió eso. Yo pagué un avión sólo para conocer la Ciudad Deportiva del Sporting", cerró.



