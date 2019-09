Día, horario y dónde ver la gala de los Premios "The Best" FIFA 2019

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk son los tres finalistas del premio FIFA 'The Best', que será entregado el lunes 23 de septiembre en el Teatro Scala de Milán.

Messi y CR7, estrellas del Barcelona y la Juventus, se han repartido la mayor parte de las recompensas individuales en el mundo del fútbol durante la última década.

El ganador del premio 'The Best' se elige en una votación en la que participan los capitanes y los seleccionadores de los equipos nacionales, así como aficionados y periodistas.

Todo parece indicar que Van Dijk será el ganador. El del Liverpool ya fue elegido como el mejor futbolista de la UEFA.

El lunes 23 de septiembre no te puedes perder esta nueva edición de los Premios The Best, programado para las 12:30 del mediodía, hora de Honduras.





La gala se podrá seguir en directo desde la plataforma de Youtube y Facebook de la propia FIFA, como lo han hecho cada año. En www.diez.hn te llevaremos el minuto a minuto de este importante evento.

Horarios internacionales:

España / Madrid / 8:30 pm

Italia / Roma / 8:30 pm

Estados Unidos / Denver / 12:30 pm

Estados Unidos / Los Ángeles / 11:30 am

Estados Unidos / Nueva York / 2:30 pm

Estados Unidos / Phoenix / 11:30 am

Honduras / 12:30 mediodía

México / 1:30 pm

Argentina / 3:30 pm

Colombia / 1:30 pm