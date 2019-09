Lionel Messi habla de Ansu Fati en plena gala de los Premios The Best

Lionel Messi ha sido elegido como el The Best de la FIFA por sobre Cristiano Ronaldo y Vigil van Dijk. El crack argentino del FC Barcelona ganó por primera vez este galardón y se mostró contento por ello.

Luego de la gala, el astro sudamericano habló, y según unas declaraciones que recogió Diario AS, se mostraba desesperado por no tener este premio.

LO QUE DIJO:



¿Cómo está tras recibir The Best?: "Siempre digo que lo importante es lo colectivo y lo demás viene solo. Van de la mano. Muy contento de compartir esta noche con mi familia".



¿Vio a sus hijos celebrar?: "No lo vi porque los tenía lejos. Sé que disfrutaron mucho de todo el día, se fueron cruzando con futbolistas, con conocidos, les gusta mucho el fútbol y les hace ilusión ver jugadores. Están enloquecidos".



Sin un galardón individual (desde el Balón de Oro 2015): "Ha sido mucho tiempo sin ganar un premio individual. Es un premio que tengo por primera vez y es bueno poder tenerlo".



Este premio es consecuencia de los títulos: "Cuando se consiguen los premios colectivos, vienen los reconocimientos individuales. No sólo a mí, pasó también cuando ganamos la Champions. No ocurre siempre, porque muchas veces gente que se merecía estar no estuvo, pero generalmente cuando se ganan cosas importantes llegan estos premios".



Mal inicio del Barça: "Arrancamos mal, nos cuesta encontrar el juego y crear situaciones y nos generan muy fácil. Lo bueno es que es el principio, pero debemos reaccionar ya y sabemos que tenemos que mejorar mucho. Somos conscientes de lo que nos pasa, es un tema grupal, pero recién empieza y no tengo duda de que vamos a crecer".



¿Cómo está a nivel individual? "Hacía mucho tiempo que estaba parado, con las vacaciones, la lesión... Casi tres meses parado. El otro día me sentía todavía cansado, me faltaba chispa... La iré cogiendo con los partidos y los minutos, pero con tranquilidad. Me habían dicho que podía recaer de la lesión, así que con tranquilidad".



Ansu Fati: "Me impresionó el primer día que lo vi entrenar, me llamó mucho la atención. El siguiente día estaba debutando, tiene unas condiciones impresionantes, pero no hay que meterle presión y responsabilidad. Hay que acompañarlo y que el ruido no le impida crecer más. Tiene unas condiciones impresionantes para ser un jugador importante".