Zidane se hace el loco con el de The Best de Messi: "Ni lo vi ni me enteré"

Zinedine Zidane atendió a los medios hoy de cara al juego de este miércoles ante el Osasuna en el Bernabéu por la Liga de España.

Lejos de esto, el DT del Real Madrid dio la noticia cuando fue consultado por el Premio The Best que conquistó ayer Lionel Messi, que superó en las votaciones a Van Dijk y a Cristiano Ronaldo.

¿Le pareció justo el The Best? Le consultaron a Zidane y esto respondió: "Ni lo vi ni me enteré. Es lo que eligen ellos".

Luego habló de sus futbolistas que fueron premiados ayer en la gala. "Me alegro por mis jugadores que tengan el premio pero no te voy a decir si lo merecen o no, pero si el jugador es bueno es bueno".

Luego se dejó a un lado este tema y Zidane habló del Osasuna, su rival de mañana. "No ha perdido aún, es muy buen equipo, tiene confianza y que es un equipo intenso y sabemos con quién vamos a jugar. No me sorprende, en general en esta Liga todos los equipos te pueden meter en dificultades", dijo.

Sobre si se le ha faltado el respeto por pedir su salida del club, Zizou fue muy claro. "No pienso en eso, es así, estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. Tenemos que pensar en el partido y sólo me interesa eso".

En relación a la nueva lesión de Ferland Mendy, también dio su punto de vista.

"Voy a decir lo mismo, me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados pero esto es una parte del fútbol. Les cuidamos mucho y la gente que trabaja aquí es muy buena, pero no vale sólo eso y hay que aceptarlo", recalcó.

MÁS DE ZIDANE

James indiscutible:

"Por qué no. Los buenos son buenos y al final James es uno de los nuestros y somos 25 y cada uno quiere aportar algo al equipo".

Su estado de ánimo:

"Me siento igual de fuerte, de jugador igual y también recuerdo partidos que estuve fatal pero intento dar el máximo en el campo como jugador y en el banquillo y luego puede pasar de todo en la vida. Y también en la dificultad aprendes mucho.

Estado de Isco, Modric y Marcelo:

"Están todos mejor. Los tres están a punto de volver con el equipo y veremos cómo lo vamos a hacer".

Rodrygo sin jugar esta semana:

"Lo primero es un jugador de la primera plantilla y eso es muy importante y sabemos perfectamente lo que hacemos con Rodrygo. Es una decisión mía porque depende del primer equipo. Verás mañana y estamos encantados con él, él también y de vez en cuando le va a tocar jugar con el Castilla y lo va a hacer con alegría".