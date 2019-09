¡Klopp revela lo único que no le gustó del recordado gol del Liverpool al Barcelona!

El carismático entrenador Jurgen Klopp volvió a referirse sobre el gol del Liverpool que eliminó al Barcelona en las semifinales de la pasada Champions, pero esta vez reveló lo único que no le gustó de dicho tanto.

Según revela el técnico alemán, no logró ver la anotación de Origi porque en ese momento se decidió por preparar un cambio.

''Tal vez sea una buena metáfora de la vida de un entrenador de fútbol, no lo sé. No vi el momento de genio puro que tuvo Alexander-Arnold. Vi la pelota irse al córner y a Trent caminando para tomarlo. Vi a Shaquiri cogerlo, pero luego me puse de espaldas para preparar el cambio. Estaba hablando con mi asistente y... ya sabes, se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso'', confesó Klopp, que fue premiado como el mejor DT del año por la FIFA.

''Me volví hacia el campo y vi la pelota volando hacia la portería. Volví a nuestro banco y miré a Ben Woodburn y él dijo, ‘¿Qué acaba de pasar? Y yo respondí: ‘¡no tengo ni idea!'. Anfield estaba loco, absolutamente loco. Apenas pude escuchar a mi asistente y el gritaba: ‘¿vamos a hacer la sustitución?’ ¡Jajajajaja! ¡Nunca lo olvidaré diciendo eso! Siempre estará conmigo'', agregó el germano, sobre aquel recordado momento.

Por último, Klopp explicó que posiblemente se haya perdido uno de los mejores episodios de toda su carrera. ''¿Te lo puedes imaginar? 18 años como entrenador, millones de horas viendo partidos y me perdí lo más fuerte que jamás me haya sucedido en un campo de fútbol. Desde esa noche, probablemente he visto el vídeo 50 mil veces. Pero en persona, solo vi la pelota golpear contra la red''.