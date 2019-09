Neymar, más sincero que nunca: "Cometí muchos errores, no soy perfecto"

Los últimos días no han sido nada fácil para Neymar en tierras francesas, pues los hinchas del PSG lo han rechazado totalmente por lo ocurrido en el pasado mercado de fichajes.

El brasileño dejó claro su deseo de dejar al equipo parisino e irse al FC Barcelona, su exequipo.

En una entrevista que dio a Mirror, Neymar habló sobre el tema y fue más que sincero. "Cometí muchos errores y recuperar la confianza no es fácil. Cuando me frustro, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Trato de mejorarlo", explicó.

Ver también: Los que dicen las portadas sobre el The Best de Messi

El crack sudamericano ha sido figura en el PSG en los últimas dos juegos de la Ligue 1, donde ha marcado goles en el tramo final de los juegos.

"Ney" ha dejado claro su deseo de olvidar todo lo ocurrido y convertirse en el mejor jugador del planeta.

"No soy perfecto, eso es imposible para cualquier ser humano. Me he equivocado varias veces y he recuperado la confianza a cambio de un alto precio, pero es normal. Gracias a estas cosas se aprende y tengo claro lo que quiero. Quiero ser el mejor futbolista del mundo", remarcó.

No hay duda que un futbolista como Neymar debería ser protagonista cada año en una gala como la de los Premios The Best, así como la del Balón de Oro.

Por último habló sobre las lesiones, mismas que no lo han dejado destacar como quiere.

"Tuve dos lesiones de gravedad en dos años y estuve fuera de los terrenos de juegos durante, prácticamente, seis meses. Echaba de menos marcar goles. Las lesiones son parte de la vida de un atleta e intentamos prepararnos para ellas. Por eso, si ocurren, es importante mantenerse bien mentalmente durante la recuperación y es lo que he hecho", explicó.