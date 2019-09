LaLiga: Real Madrid recibe al Osasuna en busca de ser el líder absoluto en España

Sacar el triunfo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán el pasado domingo supuso para el Real Madrid un tanque de oxigeno en la temporada.

Con eso tres puntos el conjunto de Zidane se puso colíder junto al Athletic de Bilbao en la tabla de posiciones de la LaLiga con 11 puntos.



Este día ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, tiene la posibilidad de ser el único puntero del campeonato si los leones de San Mamés no suman una victoria.



Zidane mandará no a sus hombres habituales en el 11 y pondrá en marcha el 'Plan B', ese que tanto le funcionó en su primera gestión como entrenador blanco.





Gareth Bale no ha entrado en la convocatoria pensando en el partido del sábado contra el Atlético en el derbi que se disputará en el Wanda Metropolitano.



La victoria para el Real Madrid es muy importante ya que llegaría a ese partido con una ventaja importante sobre los de Simeone que también juegan este día ante el Mallorca de Kubo y compañía.



Cabe recordar que Osasuna le sacó un empate al Barcelona en las primeras fechas como local en Pamplona, ahora quiere amargar al conjunto merengue en el Bernabéu.



Posibles alineaciones:



Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Ramos, Nacho, Lucas, Valverde, Casemiro, Vinicius JR, Jovic y Benzema.



Osasuna: Rubén, Nacho Vidal, Aridane, Roncaglia, Estupiñán, Moncayola, Mérida, Rubénn García, Brandon, Torres y Chimi.



Hora: 1:00 P.M Canal: Sky Sports.

Así marcha la tabla en España: