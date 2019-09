¿Sucesor? El gran consejo de Lionel Messi al Barcelona con Ansu Fati

En Barcelona están maravillados con su nueva promesa, Ansu Fati. El jugador de tan sólo 16 años ha mostrado cosas muy interesantes.

Te puede interesar: Tabla posiciones de España: Barcelona vuelve al triunfo y mete presión



Lionel Messi, el líder del Barca, quedó deslumbrado con la calidad del joven y no se guardó nada al momento de elogiarlo en los premios The Best, además le envió un consejo a los altos directivos del equipo culé.



"A mí me gusta mucho y trato de ayudarlo y apoyarlo. Es un futbolista fantástico y tiene lo que hay que tener para triunfar", comenzó diciendo el argentino.





Y aconsejó: "Pero si lo miro desde mis ojos... Me gustaría sacarlo gradualmente como hicieron conmigo cuando empecé. Llevando las cosas bien y fácil. Poco a poco y sin presión. No podemos olvidar que solo tiene 16 años".



Messi aseguró que tiene la calidad para ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero que tiene que priorizar el disfurtar lo que está haciendo y que el ruido que se hace por él no genere un impacto negativo.



La 'Pulga' también recordó que cuando iniciaba tuvo alrededor mucha gente que lo apoyó: "Ronaldinho y Rijkaard me trataron muy bien. Todo el equipo en realidad. Todos me ayudaron, en especial el entrenador dejándome fuera aunque yo me enfadara. Ahora que soy mayor lo entiendo, y entiendo que fue lo mejor para mí y siempre estaré agradecido por ello", cerró.